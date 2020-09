Il «catfight» come nuovo format della democrazia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Quante volte, nel nostro provincialismo, qualcuno ha tirato fuori la bellezza del «confronto all’americana» tra i candidati, con regole chiare e dibattito vis a vis sui programmi? O l’importanza del grande evento in diretta tv come strumento per «parlare agli indecisi»? Tutte queste suggestioni sono state spazzate via con il primo dibattito Trump – Biden. Se perfino i politici più importanti d’America non riescono a discutere 120 secondi a turno senza insultarsi, come potranno farlo i vari John e Mary … Continua L'articolo Il «catfight» come nuovo format della democrazia proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 30 settembre 2020) Quante volte, nel nostro provincialismo, qualcuno ha tirato fuori la bellezza del «confronto all’americana» tra i candidati, con regole chiare e dibattito vis a vis sui programmi? O l’importanza del grande evento in diretta tvstrumento per «parlare agli indecisi»? Tutte queste suggestioni sono state spazzate via con il primo dibattito Trump – Biden. Se perfino i politici più importanti d’America non riescono a discutere 120 secondi a turno senza insultarsi,potranno farlo i vari John e Mary … Continua L'articolo Il «proviene da il manifesto.

