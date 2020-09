Il candidato del centrodestra a Quartu Sant’Elena: «Ci vuole coraggio a fare 5 figli con la stessa donna, cambiare prodotto è facile» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Un candidato sindaco per il comune di Quartu Sant’Elena che pensava di voler fare una battuta simpatica (alla quale qualcuno ha pure applaudito), ma che in realtà si è rivelata un clamoroso boomerang per la sua diffusione sul web. Christian Stevelli, nel presentarsi ai propri elettori, ha infatti parlato di sua moglie e dei suoi figli. Il candidato del centrodestra, fortemente sostenuto dal governatore Christian Solinas, ha affermato: «Sono sposato e ho una moglie con cui ho avuto cinque figli. Ci vuole coraggio a fare cinque figli con la stessa donna, perché cambiare prodotto è ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Unsindaco per il comune diSant’Elena che pensava di voleruna battuta simpatica (alla quale qualcuno ha pure applaudito), ma che in realtà si è rivelata un clamoroso boomerang per la sua diffusione sul web. Christian Stevelli, nel presentarsi ai propri elettori, ha infatti parlato di sua moglie e dei suoi. Ildel, fortemente sostenuto dal governatore Christian Solinas, ha affermato: «Sono sposato e ho una moglie con cui ho avuto cinque. Cicinquecon la, perchéè ...

Facciamolo noi un passo indietro per ricostruire l’intera vicenda. Il candidato sindaco del centrodestra deve essere indicato dalla Lega. In principio era dato per certo Matteo Bianchi, poi il ...

Nonostante tutto, con De Luca che con 15 liste ha attratto a sé praticamente tutto, come candidata presidente ho ottenuto 22mila preferenze in più rispetto alla lista. E questo è il segno di una ...

