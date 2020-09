Il campionato non si ferma: tutti negativi i tamponi del Napoli (Di mercoledì 30 settembre 2020) Con un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale, il Napoli ha reso noto che «sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri al gruppo squadra. I prossimi tamponi saranno effettuati domani pomeriggio al Training Center». Un'ottima notizia per i giocatori azzurri e i componenti dello staff della prima squadra, domenica scorsa impegnata al San Paolo nel match di campionato contro il Genoa. Lunedì sera il club rossoblù ha annunciato la positività di 14 tesserati (11 giocatori e 3 membri dello staff tecnico e medico). «Non ci sono le condizioni per fermare il campionato». Così il ministro delle politiche giovanili e dello Sport, Vincenzo Spadafora, prima di entrare al ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Con un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale, ilha reso noto che «sonoeffettuati ieri al gruppo squadra. I prossimisaranno effettuati domani pomeriggio al Training Center». Un'ottima notizia per i giocatori azzurri e i componenti dello staff della prima squadra, domenica scorsa impegnata al San Paolo nel match dicontro il Genoa. Lunedì sera il club rossoblù ha annunciato la positività di 14 tesserati (11 giocatori e 3 membri dello staff tecnico e medico). «Non ci sono le condizioni perre il». Così il ministro delle politiche giovanili e dello Sport, Vincenzo Spadafora, prima di entrare al ...

