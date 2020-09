Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati del 30 settembre della Protezione Civile (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo i 1.648 nuovi casi di ieri e con gli ospedali che iniziano a trovarsi in situazioni critiche gli aggiornamenti sul l’andamento del Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile : articolo in aggiornamento I casi suddivisi regione per regione: in Basilicata 32 positivi su 883 tamponi. I casi riguardano 7 persone residenti in Puglia dove sono in isolamento; 4 persone residenti a Pescopagano; una persona residente a Matera e una a Sarconi; 6 persone residenti a Marsicovetere; 7 persone residenti a Tramutola; una persona residente a Moliterno e un’altra a Melfi; 2 persone residenti a ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo i 1.648 nuovi casi di ieri e con gli ospedali che iniziano a trovarsi in situazioni critiche gli aggiornamenti sul l’andamento delincon ildidel MinisteroSalute e i: articolo in aggiornamento I casi suddivisi regione per regione: in Basilicata 32 positivi su 883 tamponi. I casi riguardano 7 persone residenti in Puglia dove sono in isolamento; 4 persone residenti a Pescopagano; una persona residente a Matera e una a Sarconi; 6 persone residenti a Marsicovetere; 7 persone residenti a Tramutola; una persona residente a Moliterno e un’altra a Melfi; 2 persone residenti a ...

Frances41842911 : RT @ANPALServizi: #AnpalServizi: online il bollettino del lavoro di settembre. Contiene la nota di approfondimento sulla nuova agenda euro… - ANPALServizi : #AnpalServizi: online il bollettino del lavoro di settembre. Contiene la nota di approfondimento sulla nuova agend… - ilpensiero : Sul nuovo numero del Bollettino SIFO, trovate diversi approfondimenti sui farmaci oncologi, ma anche sull'efficacia… - maos_70 : @Irenlucegas perché i vostri bollettini(2) per pagare il teleriscaldamento a Torino non sono contabilizzati??? Cos… - maos_70 : @gruppoiren perché i vostri bollettini(2) per pagare il teleriscaldamento a Torino non sono contabilizzati??? Così… -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino sul Coronavirus oggi, bollettino Covid del 30 settembre. Trend confermato nelle Marche il Resto del Carlino Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati del 30 settembre della Protezione Civile

Dopo i 1.648 nuovi casi di ieri e con gli ospedali che iniziano a trovarsi in situazioni critiche gli aggiornamenti sul l'andamento del Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministe ...

Allerta Meteo, tutto in una mappa: online la nuova versione del portale regionale che avvisa i cittadini in tempo reale

Una unica mappa dell’Emilia-Romagna per verificare subito e direttamente sulla home page, giorno per giorno, tutti gli eventi che possono fare scattare uno stato di allerta sul territorio: dai tempora ...

Dopo i 1.648 nuovi casi di ieri e con gli ospedali che iniziano a trovarsi in situazioni critiche gli aggiornamenti sul l'andamento del Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministe ...Una unica mappa dell’Emilia-Romagna per verificare subito e direttamente sulla home page, giorno per giorno, tutti gli eventi che possono fare scattare uno stato di allerta sul territorio: dai tempora ...