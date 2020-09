Il bollettino del 30 settembre sul Coronavirus Lazio oggi

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo i 219 casi e 3 decessi di ieri gli aggiornamenti sulnelcon ildella Regione: articolo in aggiornamento Ildella Regione sulnelieri Sono circa 30mila i test antigenici rapidi eseguiti dal 16 agosto adpresso gli aeroporti di Roma Fiumicino e di Roma Ciampino. Di questi, 52,3%” riguardano “residenti nella regione, il 21,8% residenti in altri Paesi e il 25,8% residente in altre regioni. Un lavoro importante che ha consentito all’aeroporto di Fiumicino di essere considerato, a livello mondiale, un aeroporto sicuro ed efficiente nel contrasto a Covid-19”. Lo comunica l’Unità dei crisi della Regione ...

Lo comunica l’Unità dei crisi della Regione Lazio per l’emergenza coronavirus Leggi anche: Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati del 30 settembre della Protezione Civile ...UDINE. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 735. Sei pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 19 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati ...