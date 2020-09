JohnHard3 : RT @HuffPostItalia: Il 26 ottobre la legge elettorale approda alla Camera - Ales_Pensa : RT @LaStampa: Legge elettorale, in aula il 26 ottobre - elio_benvenuti : RT @dislessia: Dal 5 all'11 ottobre torna la Settimana Nazionale della Dislessia: un'edizione interamente online dedicata ai 10 anni della… - dislessia : Dal 5 all'11 ottobre torna la Settimana Nazionale della Dislessia: un'edizione interamente online dedicata ai 10 an… - magazine_bl : La Legge Zan contro l’omotransfobia e la misoginia alla Camera il 20 ottobre con voto segreto… -

Ultime Notizie dalla rete : ottobre legge

La Stampa

(ANSA) - ROMA, 30 SET - La riforma della legge elettorale approda nell'Aula della Camera il prossimo 26 ottobre per la discussione generale. I voti si terranno dal 27 ottobre. Lo ha deciso la ...Così in tutte le strutture sanitarie che abbiano almeno 200 posti-letto in cui sono presenti reparti Covid-19 ... Come è noto, si vota domenica 4 ottobre (dalle ore 7 alle 22) e lunedì 5 (dalle 7 alle ...