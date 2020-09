Il 22 ottobre inizierà il concorso straordinario per i precari della scuola (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo lo scontro di lunedì all'interno del governo fra M5S e PD , sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale la data e i termini del concorso per i precari delle scuole medie e superiori, con almeno 3 anni di servizio, che inizierà il prossimo 22 ottobre. L'esame si svolgerà in presenza e ... Leggi su ilpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo lo scontro di lunedì all'interno del governo fra M5S e PD , sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale la data e i termini delper idelle scuole medie e superiori, con almeno 3 anni di servizio, che inizierà il prossimo 22. L'esame si svolgerà in presenza e ...

