Idris Elba protagonista di Beast | nuovo film di Baltasar Kormákur

L'attore Idris Elba sarà il protagonista del thriller Beast che sarà diretto dal regista Baltasar Kormákur per conto di Universal Pictures. Idris Elba sarà il protagonista di Beast, il nuovo film diretto dal regista Baltasar Kormákur e che verrà prodotto da Universal Pictures. Il progetto non ha ancora una trama ufficiale ed è stato anticipato che il protagonista lotterà per la sopravvivenza. Il lungometraggio si basa su un'idea oiginale di Jaime Primak-Sullivan e la sceneggiatura verrà firmata da Ryan Engle (Rampage). Secondo le prime indiscrezioni Beast racconterà una storia simile ...

