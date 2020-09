ICO Valley presenta il nuovo piano industriale

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 30 settembre 2020) A Ivrea ICO– Human Digital Hub hato il2020-2023: investimenti sul territorio e sul made in Italy Un importante lavoro di squadra, svolto nel clima di collaborazione tipico di comunità “aperte” capaci di tradurre le potenzialità di un territorio unico in un progetto di riferimento per le generazioni future, a… L'articolo Corriere Nazionale.