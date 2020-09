Iaquaniello NextChem | Possiamo già produrre idrogeno da rifiuti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. - (Adnkronos) - "; oggiutilizzando, a un costo competitivo con i fossili e, in questo modo, risolvere anche il problema della gestione deiurbani", un processo che rappresenta "anche un agevolatore verso una produzione completamente green da qui a 20-30 anni". Così Gaetano, chairman, in occasione della conferenza internazionale "Potenzialità della filiera dell'nel contesto della transizione energetica" del World Energy Council Italia in collaborazione con Aidic - Associazione Italiana di Ingegneria Chimica, oggi a Roma. La tecnologia in questione "che stiamo implementando insieme ad Eni", è una tecnologia "di ...