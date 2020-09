I Vivo V20 saranno i primi smartphone con Android 11 (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Foto: Vivo)I nuovi smartphone della famiglia Vivo V20 saranno i primi a offrire nativamente a bordo il nuovo sistema operativo Android 11, battendo sul tempo anche i Pixel, ovvero i modelli marchiati da Google stessa. La serie è composta dal modello standard Vivo V20 che sarà accompagnato da quello più evoluto Vivo V20 Pro e dalla versione più semplice Vivo V20 Se; tutti e tre montano un display amoled da 6,44 pollici fhd+. Mentre si attende l’ufficialità di Pixel 5 e 4a 5G e soprattutto le informazioni definitive sull’uscita anche da noi in Italia, Vivo anticipa Google diventando la prima società a presentare smartphone con Android ... Leggi su wired (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Foto:)I nuovidella famigliaV20a offrire nativamente a bordo il nuovo sistema operativo11, battendo sul tempo anche i Pixel, ovvero i modelli marchiati da Google stessa. La serie è composta dal modello standardV20 che sarà accompagnato da quello più evolutoV20 Pro e dalla versione più sempliceV20 Se; tutti e tre montano un display amoled da 6,44 pollici fhd+. Mentre si attende l’ufficialità di Pixel 5 e 4a 5G e soprattutto le informazioni definitive sull’uscita anche da noi in Italia,anticipa Google diventando la prima società a presentarecon...

