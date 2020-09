I vaccini antinfluenzali non si trovano. I farmacisti di Roma: «Stessa storia che ci fu con le mascherine» (Di mercoledì 30 settembre 2020) «I vaccini antinfluenzali nelle farmacie non si trovano. I nostri cittadini si troveranno nuovamente», come lo scorso inverno per le mascherine, «con il farmacista che dovrà negare la disponibilità. Noi attualmente non abbiamo i vaccini e non siamo in condizioni nemmeno di prenotarli». Lo denuncia all’Adnkronos Salute Maria Grazia Mediati, titolare di farmacia in zona Prenestina a Roma e consigliere di Federfarma Roma. Il caos sui vaccini antinfluenzali Teme di dover rivivere quello che è successo l’inverno scorso con le farmacie sprovviste di mascherine, gel e altri dispositivi di protezione. Così viene fuori la rabbia dei cittadini. La farmacista rivolge ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 settembre 2020) «Inelle farmacie non si. I nostri cittadini si troveranno nuovamente», come lo scorso inverno per le, «con il farmacista che dovrà negare la disponibilità. Noi attualmente non abbiamo ie non siamo in condizioni nemmeno di prenotarli». Lo denuncia all’Adnkronos Salute Maria Grazia Mediati, titolare di farmacia in zona Prenestina ae consigliere di Federfarma. Il caos suiTeme di dover rivivere quello che è successo l’inverno scorso con le farmacie sprovviste di, gel e altri dispositivi di protezione. Così viene fuori la rabbia dei cittadini. La farmacista rivolge ...

