I medici di Roma: “Tamponi ai bambini per ogni starnuto? Unica soluzione” (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – “Se è necessario che ad ogni raffreddore o starnuto un bambino faccia un tampone? Il rischio oggi è quello di sovraccaricare il numero di tamponi richiesti, specialmente con le scuole aperte, ma al momento non abbiamo altre soluzioni“. Così il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato sul tema dall’agenzia Dire. “Per evitare i contagi- prosegue Magi- in questo momento è necessario essere il più prudenti possibili e fare i tamponi. Certo è che se al primo segnale ci si ritrova a dover fare un tampone la situazione diventa complessa. Così come sarebbe la ‘fine’ se per ogni bambino che arriva a scuola e fa un colpo di tosse tutti i suoi compagni fossero costretti a tornare a casa e a fare i tamponi tutti i giorni”. Il tampone, aggiunge il presidente dell’Omceo Roma, non è una “passeggiata di salute- aggiunge Magi- e si stanno sperimentando altri tipi di test, che speriamo siano meno invasivi”.OMCEO ROMA: “IN MOLTI NON FANNO IL TAMPONE, TEMONO DI PERDERE TEMPO” Leggi su dire (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – “Se è necessario che ad ogni raffreddore o starnuto un bambino faccia un tampone? Il rischio oggi è quello di sovraccaricare il numero di tamponi richiesti, specialmente con le scuole aperte, ma al momento non abbiamo altre soluzioni“. Così il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato sul tema dall’agenzia Dire. “Per evitare i contagi- prosegue Magi- in questo momento è necessario essere il più prudenti possibili e fare i tamponi. Certo è che se al primo segnale ci si ritrova a dover fare un tampone la situazione diventa complessa. Così come sarebbe la ‘fine’ se per ogni bambino che arriva a scuola e fa un colpo di tosse tutti i suoi compagni fossero costretti a tornare a casa e a fare i tamponi tutti i giorni”. Il tampone, aggiunge il presidente dell’Omceo Roma, non è una “passeggiata di salute- aggiunge Magi- e si stanno sperimentando altri tipi di test, che speriamo siano meno invasivi”.OMCEO ROMA: “IN MOLTI NON FANNO IL TAMPONE, TEMONO DI PERDERE TEMPO”

fanpage : Omicidio #WillyMonteiroDuarte, il 21enne ucciso dalla furia delle botte: polmoni e cuore spaccati, i medici hanno r… - wordsandmore1 : ? @culturaaroma - @VillaMedici.VillaMedicis - #MostreaVillaMedici: #Ipeccati #JohanCreten, #VillaMedici, #Roma, dal… - lamuebasta : RT @silviaballestra: 5 medici non obiettori per l'aborto terapeutico in tutta Roma (tre milioni di abitanti). E una 'specialista' neocatecu… - Sfoglino : @DebAttanasio A Roma avete provato a chiamare un ufficio prima delle nove ? E poi pagateli meglio gli anestesisti c… - faulagghia : RT @silviaballestra: 5 medici non obiettori per l'aborto terapeutico in tutta Roma (tre milioni di abitanti). E una 'specialista' neocatecu… -

Ultime Notizie dalla rete : medici Roma I medici di Roma: "Tamponi ai bambini per ogni starnuto? Unica soluzione" - DIRE.it Dire Napoli, De Laurentiis è guarito dal Covid

De Laurentiis era a Capri e in serata aveva deciso, su consiglio dei suoi medici di partire per la sua casa di Roma insieme con la moglie, positiva anch'essa. I due sono stati da allora nella loro ...

Adepp: 38% iscritti Casse previdenza hanno richiesto bonus Covid-19

Roma, 30 set. (Labitalia) - I dati contenuti nel 'I Rapporto Adepp sul welfare' parlano chiaro. Le Casse di previdenza, oltre a garantire il ...

De Laurentiis era a Capri e in serata aveva deciso, su consiglio dei suoi medici di partire per la sua casa di Roma insieme con la moglie, positiva anch'essa. I due sono stati da allora nella loro ...Roma, 30 set. (Labitalia) - I dati contenuti nel 'I Rapporto Adepp sul welfare' parlano chiaro. Le Casse di previdenza, oltre a garantire il ...