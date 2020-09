I Flintstones compiono 60 anni, l'allegoria della società americana anni Sessanta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Wilma, dammi la clava! . Da sessant'anni questa frase, urlata da un cavernicolo, un omaccione con lo sguardo torvo che indossa solo una pelle di animale all indirizzo della moglie che lo guarda con ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 30 settembre 2020) Wilma, dammi la clava! . Da sessant'questa frase, urlata da un cavernicolo, un omaccione con lo sguardo torvo che indossa solo una pelle di animale all indirizzomoglie che lo guarda con ...

ANSA_Lifestyle : Il #30settembre del 1960 apparivano per la prima volta in tv i #TheFlintstones, allegoria della società americana d… - AriannaAmbrosi0 : RT @RadioR101: #R101News: la prima puntata dei #Flintstones è andata in onda il 30 settembre 1960 ?? Li guardavate? - peucezia : RT @RadioR101: #R101News: la prima puntata dei #Flintstones è andata in onda il 30 settembre 1960 ?? Li guardavate? - RadioR101 : #R101News: la prima puntata dei #Flintstones è andata in onda il 30 settembre 1960 ?? Li guardavate? - EnricoBello80 : RT @upskirt_lover3: @L_Angelo_Nero_ oggi The Flintstones compiono 60 anni, ci fai gli auguri @EnricoBello80 @upskirt_lover3 -