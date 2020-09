“Hotel Gagarin” | un sogno chiamato cinema

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Hotel Gagarin è l’opera prima di Simone Spada, già celebre aiuto regia in oltre quaranta lungometraggi italiani, tra cui Lo chiamavano Jeeg Robot e Non essere cattivo. Dopo quasi vent’anni di carriera, il suo esordio non poteva che essere una vera e propria dichiarazione alin quanto fabbrica dei sogni. La struttura metatografica di “Hotel Gagarin” Protagonista di Hotel Gagarin è Nicola (Giuseppe Battiston), professore di storia con una grande passione per la Russia. Ha da anni nel cassetto una sceneggiatura, Il viaggio di Marta, e per caso cade ingenuamente in una truffa. Un produttore e un onorevole, infatti per incassare i fondi europei delle film commission, sfruttano il progetto di Nicola per un film in Armenia, che mai si farà. Giuseppe Battiston in Hotel Gagarin – Ph. ...