Highlights e gol Real Madrid-Valladolid 1-0: Liga 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 30 settembre 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Real Madrid-Valladolid 1-0, match di Liga 2020/2021. Un gol di Vinicius al 65′ sugli sviluppi di un rimpallo in area di rigore permette ai blancos di battere gli ospiti e di conquistare i tre punti nella cornice del Di Stefano Stadium. Dopo il pareggio contro la Real Sociedad a reti inviolate, arrivano i primi tre punti per gli uomini di Zidane. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) Glie le azioni salienti di1-0, match di. Un gol di Vinicius al 65′ sugli sviluppi di un rimpallo in area di rigore permette ai blancos di battere gli ospiti e di conquistare i tre punti nella cornice del Di Stefano Stadium. Dopo il pareggio contro laSociedad a reti inviolate, arrivano i primi tre punti per gli uomini di Zidane.

acmilan : Watch the highlights of #MilanGlimt A match that kept us on the edge of our seats till the very last minute ??? Le… - fainfosport : VIDEO - Udinese-Spezia 0-2 | Gol e Highlights | Giornata 1 Serie A TIM 2020/21 Vittoria 0-2 dello Spezia in casa d… - fainfosport : VIDEO - Benevento-Inter 2-5 | Gol e Highlights | Giornata 1 Serie A TIM 2020/21 Dopo i 4 gol alla Fiorentina, l'In… - zazoomblog : Highlights e gol Salernitana-Sudtirol 3-0 secondo turno Coppa Italia 2020-2021 (VIDEO) - #Highlights #Salernitana-… - direttaSerieA : Udinese-Spezia 0-2 | Gol e Highlights | Giornata 1 Serie A TIM 2020/21 - VIDEO -