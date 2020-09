Highlights e gol Cosenza-Alessandria 3-1 dcr, Coppa Italia 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Cosenza-Alessandria 3-1 dcr, match valido per il secondo turno della Coppa Italia 2020/2021. I calabresi devono faticare tantissimo per avere la meglio dei piemontesi: 0-0 dopo tempi regolamentari e supplementari, servono dunque i rigori e un super Falcone è strepitoso nel neutralizzare tre penalty. In alto le immagini salienti della sfida. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ilcon glie i gol di3-1 dcr, match valido per il secondo turno della. I calabresi devono faticare tantissimo per avere la meglio dei piemontesi: 0-0 dopo tempi regolamentari e supplementari, servono dunque i rigori e un super Falcone è strepitoso nel neutralizzare tre penalty. In alto le immagini salienti della sfida.

acmilan : Watch the highlights of #MilanGlimt A match that kept us on the edge of our seats till the very last minute ??? Le… - infoitsport : Benevento-Inter 2-5, gol e highlights: doppietta Lukaku, primo gol per Hakimi - aledenari : @marifcinter Sì. Guardando gli highlights ti rendi conto come anche #Sanchez sia entrato praticamente in tutte le azioni da gol. - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Udinese-Spezia 0-2: video, gol e highlights della partita di Serie A - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Benevento-Inter 2-5: video, gol e highlights della partita di Serie A -