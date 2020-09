Hellas Verona, tegola per Juric: nuovo stop per Di Carmine, salterà il Parma. Tempi di recupero e dettagli (Di mercoledì 30 settembre 2020) Brutte notizie per l'Hellas Verona.Fermato da un problema muscolare nel corso della partita contro l’Udinese, il report medico relativo all'infortunio dell'attaccante Samuel Di Carmine, è finalmente stato reso noto. Gli ultimi accertamenti a cui il giocatore sarebbe stato sottoposto hanno evidenziato una lesione parziale all'adduttore sinistro. A darne notizia è lo stesso Hellas Verona, tramite un comunicato diffuse nelle scorse ore tramite i propri canali ufficiali."Hellas Verona FC comunica che – dopo gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore – Samuel Di Carmine, sostituito a fine primo tempo del vittorioso match casalingo contro l’Udinese per un ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 settembre 2020) Brutte notizie per l'.Fermato da un problema muscolare nel corso della partita contro l’Udinese, il report medico relativo all'infortunio dell'attaccante Samuel Di, è finalmente stato reso noto. Gli ultimi accertamenti a cui il giocatore sarebbe stato sottoposto hanno evidenziato una lesione parziale all'adduttore sinistro. A darne notizia è lo stesso, tramite un comunicato diffuse nelle scorse ore tramite i propri canali ufficiali."FC comunica che – dopo gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore – Samuel Di, sostituito a fine primo tempo del vittorioso match casalingo contro l’Udinese per un ...

