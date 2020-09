Hazard ko, il Real Madrid in ansia per il suo fantasista (Di mercoledì 30 settembre 2020) Eden Hazard non giocherà stasera contro l’Huesca. Il fuoriclasse del Real Madrid è stato escluso dai convocati dei blancos a causa di un infortunio muscolare. Il belga, ancora a secco di minuti in questa stagione, potrebbe saltare perfino la prima in Champions League. «Dopo i test effettuati oggi su Eden Hazard dai Servizi Medici del Real Madrid – si legge nella nota ufficiale – gli è stato diagnosticato un infortunio muscolare alla gamba destra». Foto: Twitter Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 settembre 2020) Edennon giocherà stasera contro l’Huesca. Il fuoriclasse delè stato escluso dai convocati dei blancos a causa di un infortunio muscolare. Il belga, ancora a secco di minuti in questa stagione, potrebbe saltare perfino la prima in Champions League. «Dopo i test effettuati oggi su Edendai Servizi Medici del– si legge nella nota ufficiale – gli è stato diagnosticato un infortunio muscolare alla gamba destra». Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

COMUNICATO – «A seguito dei test effettuati oggi sul nostro giocatore, Eden Hazard, dai servizi medici del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un infortunio muscolare alla gamba destra. La sua ...

