Hauge | è il gran giorno della firma con il Milan Iniziate le visite

Sono Iniziate questa mattina le visite mediche per Jens Petter Hauge. Il talento norvegese, che ha folgorato il Milan con la maglia del Bodo Glimt, si è recato intorno alle 9 alla clinica "La Madonnina" di Milano. Arrivato ieri sera in Italia, in giornata firmerà il contratto con i rossoneri.

