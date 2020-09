Hakimi raggiante | “Abbiamo le qualità per vincere il campionato”

Leggi su anteprima24

Benevento – Grande impatto sulla serie A per Achrafche contro il Benevento ha confermato quanto di buono lasciato intravedere nella precedente sfida con la Fiorentina: "Sono contento di come mi ha accolto la squadra, sto facendo di tutto per apprendere i dettami di Conte. Ho già capito cosa vuole, mi sto inserendo bene", ha spiegato l'esterno destro ai microfoni di Sky Sport nel post gara del Ciro Vigorito. Posizione – "So di avere le caratteristiche per giocare in questa posizione, ho giocato anche a Dortmund in questo modo e so che posso dare tanto in questo schema tattico" Obiettivi – "Stiamo lavorando al meglio, penso che abbiamo una grande rosa per puntare alla vittoria del campionato. Dobbiamo lavorare per lo scudetto, abbiamo in testa quell'obiettivo e ...