Hakimi maratoneta | l’Inter corre e sbanca il Vigorito

(Di mercoledì 30 settembre 2020) La squadra di Antonio Conte inizia col botto con la rete di Lukaku dopo nemmeno trenta secondi su assist di. Il Benevento prova a reagire, ma l’Inter trova il raddoppio con Gagliardini. Lukaku sigla poi lo 0-3, ma i campani tornano in partita con Caprari. Tuttaviaristabilisce le distanze col primo gol in nerazzurro. Nel secondo tempo c’è spazio per la rete di Lautaro e il gol dell’orgoglio di Caprari. L’Inter si sistema in vetta a punteggio pieno, il Benevento torna con i piedi per terra. Le formazioni Qualche cambio rispetto alle indiscrezioni dei giorni precedenti. Nei padroni di casa spazio al 4-3-2-1. Montipò in porta e linea difensiva composta da Barba e Maggio sulle fasce e Caldirola e Glik centrali di difesa. Mediana formata da Dabo, Schiattarella e Ionita. Sulla trequarti giocano ...