Guai in vista per Neymar, il brasiliano deve 34 milioni di euro al Fisco (Di mercoledì 30 settembre 2020) Neymar Jr. ha lasciato la Spagna 3 anni fa quando dal Barcellona si è trasferito al Paris Saint-Germain. Quest'estate durante la crisi societaria blaugrana diverse indiscrezioni lo avevano riavvicinato a Messi e compagni, ma l'affare non è mai decollato.Neymar deve 34 milioni AL Fiscocaption id="attachment 1008965" align="alignnone" width="300" Neymar (getty images)/captionIl richiamo della Spagna c'è ancora, ma questa volta non è il Barcellona. Lo spagnolo infatti figura nella lista 'inadempienti' del Fisco spagnolo per una cifra pari a 34 milioni di euro. Una brutta notizia che non farà sicuramente piacere al fenomeno dei parigini che ora dovrà trovare una soluzione in tempi brevi. ITA Sport ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 settembre 2020)Jr. ha lasciato la Spagna 3 anni fa quando dal Barcellona si è trasferito al Paris Saint-Germain. Quest'estate durante la crisi societaria blaugrana diverse indiscrezioni lo avevano riavvicinato a Messi e compagni, ma l'affare non è mai decollato.34ALcaption id="attachment 1008965" align="alignnone" width="300"(getty images)/captionIl richiamo della Spagna c'è ancora, ma questa volta non è il Barcellona. Lo spagnolo infatti figura nella lista 'inadempienti' delspagnolo per una cifra pari a 34di. Una brutta notizia che non farà sicuramente piacere al fenomeno dei parigini che ora dovrà trovare una soluzione in tempi brevi. ITA Sport ...

ItaSportPress : Guai in vista per Neymar, il brasiliano deve 34 milioni di euro al Fisco - - cathyrissena : Grossi guai in vista per #Obama! #CrossfireHurricane - woland1964 : Guai in vista con gli Usa ?????????? - Baldu_Official : @rprat75 Mahomes spettacolare come al solito, ma da rimarcare la prestazione della D dei Chiefs... Se le difese com… - somerkeygraham : Tommaso, ti prendi le conseguenze delle tue azioni e la reazione nostra. A te guai dire certe cose, ma tu con gli a… -

Ultime Notizie dalla rete : Guai vista Sensi, guai in vista: selfie con la fidanzata sul monopattino elettrico Corriere dello Sport Verini: “Destra Umbra guaio per la regione, minaccia per le città”

Verini: "Destra Umbra guaio per la regione, minaccia per le città". A Terni, Umbertide le città sembrano senza guida. Così a ...

Alla vista dei carabinieri scende dalla moto, fugge via e getta involucro con eroina: in manette

Nei guai un 38enne di Brindisi che ha cercato di disfarsi di 51 grammi di eroina contenuti in un involucro In sella a una moto, alla vista dei Carabinieri scende dal mezzo in corsa e fugge a piedi, li ...

Verini: "Destra Umbra guaio per la regione, minaccia per le città". A Terni, Umbertide le città sembrano senza guida. Così a ...Nei guai un 38enne di Brindisi che ha cercato di disfarsi di 51 grammi di eroina contenuti in un involucro In sella a una moto, alla vista dei Carabinieri scende dal mezzo in corsa e fugge a piedi, li ...