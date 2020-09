Gruppo Volkswagen - Audi, in arrivo un'elettrica anti Tesla (Di mercoledì 30 settembre 2020) "L'Audi ha iniziato una corsa per raggiungere la Tesla". Con queste parole Herbert Diess ha introdotto il progetto Artemis durante la conferenza annuale del Gruppo Volkswagen, confermando che un'elettrica di nuova generazione è attualmente in fase di sviluppo. La vettura sarà svelata dal marchio dei Quattro anelli sotto forma di concept il prossimo anno e utilizzerà il nuovo software E3 2.0, che verrà poi reso disponibile per tutti i futuri modelli del Gruppo tedesco. Questa, tuttavia, è solo una delle varie novità annunciate oggi a Berlino da Herbert Diess, che ha anche sottolineato come entro fine anno arriveranno ulteriori comunicazioni: "La Volkswagen ha bisogno di un cambiamento: da una collezione di marchi di valore e ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 30 settembre 2020) "L'ha iniziato una corsa per raggiungere la". Con queste parole Herbert Diess ha introdotto il progetto Artemis durante la conferenza annuale del, confermando che un'di nuova generazione è attualmente in fase di sviluppo. La vettura sarà svelata dal marchio dei Quattro anelli sotto forma di concept il prossimo anno e utilizzerà il nuovo software E3 2.0, che verrà poi reso disponibile per tutti i futuri modelli deltedesco. Questa, tuttavia, è solo una delle varie novità annunciate oggi a Berlino da Herbert Diess, che ha anche sottolineato come entro fine anno arriveranno ulteriori comunicazioni: "Laha bisogno di un cambiamento: da una collezione di marchi di valore e ...

