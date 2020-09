«Grey’s Anatomy 17» | la prima di foto di Meredith in tenuta anti-Covid

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Meredith appoggiata alla scrivania, stanca, provata, con la maschera e l’armatura prevista nei reparti di terapia intensiva durante l’emergenza Covid-19. È questa la prima immagine della diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy, che proprio a causa del virus è stata costretta a posticipare la messa in onda negli Stati Uniti da settembre a novembre (la data ufficiale è prevista per il 12). Come sappiamo, i nuovi episodi tratteranno per la prima volta l’emergenza sanitaria, vedendo tutti i protagonisti coinvolti in uno Grey Sloan Memorial Hospital mai così messo alle strette. https://twitter.com/maratonize/status/1310996054620483584