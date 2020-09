Gregoraci contro Briatore: il giorno dei funerali di mia madre se ne andò in discoteca (Di mercoledì 30 settembre 2020) Duello a distanza tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. L’ex moglie di Briatore dalla casa del Grande Fratello invia frecciatine all’ex consorte il quale a sua volte aveva usato parole di fuoco per le effusioni tra la Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Gregoraci: Briatore mi trascurava Flavio Briatore ”mi trascurava molto, era sempre impegnato”, dice la Gregoraci parlando con Patrizia De Blanck. E svela altri dettagli che hanno portato alla fine del suo matrimonio. ”È successa una cosa che mi ha fatto rimanere male -dice commossa- il giorno del funerale di mia madre lui mi ha lasciata da sola perché doveva andare in discoteca. Io quel ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Duello a distanza tra Elisabettae Flavio. L’ex moglie didalla casa del Grande Fratello invia frecciatine all’ex consorte il quale a sua volte aveva usato parole di fuoco per le effusioni tra lae Pierpaolo Petrelli.mi trascurava Flavio”mi trascurava molto, era sempre impegnato”, dice laparlando con Patrizia De Blanck. E svela altri dettagli che hanno portato alla fine del suo matrimonio. ”È successa una cosa che mi ha fatto rimanere male -dice commossa- ildel funerale di mialui mi ha lasciata da sola perché doveva andare in. Io quel ...

BITCHYFit : Natalia Paragoni mette un like su Instagram contro Elisabetta Gregoraci - _Sherbatsky__ : RT @fraversion: la Gregoraci di nuovo contro Briatore. Certi colpi di scena che Il segreto scansate! #GFVIP - infoitcultura : Briatore contro la Gregoraci e Pretelli “che rinunci al mantenimento” - fainformazione : Briatore contro Gregoraci: 'A 40 anni va al Gf Vip per stare con i ragazzini' «Se a 40 anni vuole andare al GF e… - fainfocultura : Briatore contro Gregoraci: 'A 40 anni va al Gf Vip per stare con i ragazzini' «Se a 40 anni vuole andare al GF e… -