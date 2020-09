Gravissimo incidente sulla Pontina | motociclista a terra | interviene l’eliambulanza FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Graveall’altezza di Spinaceto in direzione Pomezia. E’ coinvolta una moto e attualmente si registrano ripercussioni sul traffico: circa 3 km di coda in direzione Sud. E’ atto anche l’elisoccorso, che è stato poi fatto ripartire perché non necessario. Il ferito – di cui al momento non sono note le condizioni di salute – è stato trasportato in ospedale con l’ambulanza. Sul posto il personale sanitario del 118 e la Polizia Stradale. La strada è aperta, ma c’è un restringimento di carreggiata nel luogo del sinistro. Articolo in aggiornamento 1 di 4 ...