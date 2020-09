Grave lutto per Miriana Trevisan: morto il padre (Di mercoledì 30 settembre 2020) Giorno di infinito dolore per la showgirl italiana Miriana Trevisan, colpita da un Grave lutto. Cos&iGrave;, attraverso i suoi canali social la Trevisan ha infatti dato comunicazione ai suoi tanti follower sui social della morte del padre. morto il pap&aGrave; di Miriana Trevisan “Buon ‘viaggio’ pap&aGrave;. Ti amo tanto. Grazie grazie grazie“, sono le parole con cui Miriana Trevisan ha commentano la perdita del padre sui social. Del padre della showgirl non si conosce nulla e dalle poche parole della showgirl, rilasciate sui social, non traspare alcuna informazione in ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Giorno di infinito dolore per la showgirl italiana, colpita da un. Cos&i;, attraverso i suoi canali social laha infatti dato comunicazione ai suoi tanti follower sui social della morte delil pap&a; di“Buon ‘viaggio’ pap&a;. Ti amo tanto. Grazie grazie grazie“, sono le parole con cuiha commentano la perdita delsui social. Deldella showgirl non si conosce nulla e dalle poche parole della showgirl, rilasciate sui social, non traspare alcuna informazione in ...

zazoomblog : Grave lutto per Miriana Trevisan: tutto il suo dolore nell’ultimo messaggio - #Grave #lutto #Miriana #Trevisan: - BomanPatrik : RT @LazioNews1900: Grave lutto per #Muslera, ex portiere della #Lazio ora in forza al #Galatasaray. L'uruguaiano ha perso la mamma Norma, m… - giovannicoviel1 : RT @LazioNews1900: Grave lutto per #Muslera, ex portiere della #Lazio ora in forza al #Galatasaray. L'uruguaiano ha perso la mamma Norma, m… - FrustalupiMario : RT @LazioNews1900: Grave lutto per #Muslera, ex portiere della #Lazio ora in forza al #Galatasaray. L'uruguaiano ha perso la mamma Norma, m… - ScrivoArte2 : RT @Barbarasantucc4: @ScrivoArte2 @ScrivoArte @Rebeka80721106 @i_pittore @Sensibilia8 @AntonellaLaTor6 @bettypra @salsano @IerardiMichele1… -