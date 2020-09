Gran Turismo 7 su PS5 si ispirerà al presente | passato e futuro della serie

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 30 settembre 2020) A quanto sembra7 sarà il capitolo che celebrerà in tutto e per tutto la storicaautomobilistica di Sony. Stando ad alcune dichiarazioni infatti il gioco sarà su misura per tutti i tipi di giocatori, dagli amanti delle modifiche o dai collezionisti, senza dimenticare i piloti più esperti e competitivi."Accendi la tua passione per le auto con funzioni ispirate al", continua poi il recap del comunicato.Inoltre il gioco sarà disponibile in 4K e 60 FPS, e sarà possibile scegliere decine e decine di macchine senza tempi di caricamento. Naturalmente il sistema sfrutterà pienamente le funzioni introdotte dal controller DualSense e tutta la potenza ...