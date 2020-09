Gori attacca Salvini | “Vuole chiudere i porti per fermare i trattori” L’odiosa retorica dem sugli immigrati-risorse

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Bergamo, 30 set – «I pomodori, qualcuno pensi a chi raccoglierà i pomodori». Questo in sunto l’attacco del sindaco di Bergamo Giorgioa Matteonel corso di un incontro tenuto dal Pd di Milano. «vuole curare gli interessi dei ceti produttivi, ma il suo cavallo di battaglia è l’immigrazione, non la crescita e il lavoro. Quando dice che vuole, non sa che nelle fabbriche del bresciano il 70% è straniero e che in questo modo fermerebbe industrie e trattori» ha dichiarato, il cui «cavallo di battaglia», invece, riguarda la preoccupazione per tutti quei posti da schiavi che rimarranno sguarniti se non ci mettiamo glicon paga da 2 euro ...