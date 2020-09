Google Meet, in arrivo la tecnologia per la riduzione del rumore ambientale, ma resta il limite di 60 minuti per i meeting gratuiti (Di mercoledì 30 settembre 2020) La piattaforma dedicata alle videochiamate Google Meet sta finalmente ricevendo il supporto alla tecnologia di riduzione del rumore ambientale anche su Android e iOS. Google, tuttavia, non ha intenzione di rimuovere il limite ai Meeting virtuali gratuiti che attualmente è impostato a 60 minuti. La funzione di riduzione del rumore è già disponibile da alcune settimane per gli utenti Google Meet che utilizzano la piattaforma su desktop. Tale tecnologia è in grado di limitare i disturbi provocati da rumori ambientali quali la digitazione sulla tastiera, i lavori di costruzione, le porte che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) La piattaforma dedicata alle videochiamatesta finalmente ricevendo il supporto alladidelanche su Android e iOS., tuttavia, non ha intenzione di rimuovere ilaiing virtualiche attualmente è impostato a 60. La funzione didelè già disponibile da alcune settimane per gli utentiche utilizzano la piattaforma su desktop. Taleè in grado di limitare i disturbi provocati da rumori ambientali quali la digitazione sulla tastiera, i lavori di costruzione, le porte che ...

GQitalia : Portiamoci avanti per quando #GoogleMeet tornerà a pagamento - NoninoSapienza : Il ricevimento si terrà domani 01/10/20 alle ore 11.00 al link - PCprofessionale : Google Meet, videochiamate illimitate fino a marzo 2021 ???? ?? - BanzatoFabio : Google #Meet non torna a pagamento: c'è una proroga fino marzo 2021. ?? - RadioPanettiOff : Google annuncia la proroga della G Meet gratuito con alcune differenze: gli utenti gratuiti non potranno pi? regist… -