God of War | disponibili in Cina le carte di credito a tema

Il noto analista Daniel Ahmad ha recentemente pubblicato un Tweet dedicato alle nuove carte di credito che Sony ha intenzione di distribuire sul territorio cinese.In passato la compagnia aveva già annunciato questi prodotti, tuttavia pare che solo in tempi recenti abbia deciso di passare all'azione ed iniziare la produzione. Queste particolari carte saranno dedicate ad alcune delle esclusive Sony pi+ importanti, come God of War e The Last of Us.Secondo quanto affermato da Ahmad, chi deciderà di utilizzare tali carte di credito potrà usufruire di sconti ed offerte sull'acquisto di vari prodotti PlayStation. Al momento non sappiamo se Sony sta già pensando di immettere questi prodotti anche in occidente, tuttavia è lecito pensare che un ipotetico successo di queste ...

Per quanto vasto sia l'universo videoludico, è difficile scovare un personaggio che meglio incarni rabbia e violenza di Kratos, il protagonista della saga God of War. Il debuto risale a ormai quindici ...

