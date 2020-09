Gli scandali accelerano la riforma finanziaria del papa (Di mercoledì 30 settembre 2020) Mentre emergono una gestione spregiudicata delle risorse economiche vaticane e il ruolo di intermediatori di dubbia fama, proseguono i tentativi del papa di garantire più trasparenza e maggior influenza dei laici in Vaticano. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Mentre emergono una gestione spregiudicata delle risorse economiche vaticane e il ruolo di intermediatori di dubbia fama, proseguono i tentativi deldi garantire più trasparenza e maggior influenza dei laici in Vaticano. Leggi

annalisapanello : RT @marianna_eg: @claudiovelardi Solo @PieroSansonetti, sul @riformista, tratta l’argomento carceri, denuncia gli scandali nella magistratu… - CarmineMou : @Niko_Guida @mike_fusco Nutro i miei dubbi, gli preferisco matuidi, ovvio che non è Davids ma da quanto visto non è… - bartesius : RT @claudio_2022: Questi sono i politici che si ritrova questa nazione Delle merde Zingaretti aumenta gli stipendi ai suoi uomini in pieno… - Fabrix_l3ill : @fattoquotidiano @gbarbacetto Non bisogna continuare a confondere la chiesa (c minuscola) con la religione. La prim… - danieledv79 : RT @marianna_eg: @claudiovelardi Solo @PieroSansonetti, sul @riformista, tratta l’argomento carceri, denuncia gli scandali nella magistratu… -