Gli scandali accelerano la riforma finanziaria del papa (Di mercoledì 30 settembre 2020) Mentre emergono una gestione spregiudicata delle risorse economiche vaticane e il ruolo ambiguo di intermediatori di dubbia fama, proseguono i tentativi del papa di garantire più trasparenza e maggior influenza dei laici in Vaticano. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Mentre emergono una gestione spregiudicata delle risorse economiche vaticane e il ruolo ambiguo di intermediatori di dubbia fama, proseguono i tentativi deldi garantire più trasparenza e maggior influenza dei laici in Vaticano. Leggi

Internazionale : Gli scandali accelerano la riforma finanziaria del papa. L’opinione di Francesco Peloso. - LissyNeumair : Pensateci bene però: gli scandali sono sempre stati attribuiti a Diana, mai a Carlo che un vero e proprio scandalo… - Ori254 : RT @lievemente: Ma Palombelli ha visto #PresaDiretta? Tra scandali e ruberie indecenti la Lega dovrebbe sparire dai radar. E invece no. I g… - elettra53210 : RT @capassoraffele: Ad #Atlantide #Marcodamilano ci racconta che il #Papa si stà battendo per ripulire e mettere a nudo gli scandali finanz… - damorantonio : RT @lievemente: Ma Palombelli ha visto #PresaDiretta? Tra scandali e ruberie indecenti la Lega dovrebbe sparire dai radar. E invece no. I g… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli scandali Gli scandali accelerano la riforma finanziaria del papa - Francesco Peloso Internazionale Vaticano, ecco la verità nascosta di monsignor Perlasca sul cardinale Becciu

Protagonista suo malgrado del terremoto in Vaticano che ha portato alle "dimissioni" del cardinale Angelo Becciu è monsignor Alberto Perlasca, ex braccio destro di Beccio all'epoca in cui era Sostitut ...

Il vento, Il leone e l’alienistaStoria di una parodia (quasi) impossibile

Nonostante i tentativi di Donald Trump di ispirarsi alle gesta del presidente Teddy Roosevelt, sembra proprio che il suo unico e vero successo sia stato “The Apprentice”, il game show che lo vedeva gi ...

Popolare di Bari, Vito Fusillo da amico a grande accusatore degli Jacobini: "Decidevano tutto loro"

I verbali dell’imprenditore. Che ammette di aver ritoccato i bilanci societari e cerca di difendere il figlio escludendo sue responsabilità ...

Protagonista suo malgrado del terremoto in Vaticano che ha portato alle "dimissioni" del cardinale Angelo Becciu è monsignor Alberto Perlasca, ex braccio destro di Beccio all'epoca in cui era Sostitut ...Nonostante i tentativi di Donald Trump di ispirarsi alle gesta del presidente Teddy Roosevelt, sembra proprio che il suo unico e vero successo sia stato “The Apprentice”, il game show che lo vedeva gi ...I verbali dell’imprenditore. Che ammette di aver ritoccato i bilanci societari e cerca di difendere il figlio escludendo sue responsabilità ...