Giro d'Italia 2020, il percorso: dalla Sicilia a Milano con tre cronometro e tante salite. La presentazione (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ventuno tappe, tre cronometro, poche volate e tante salite per un totale di 3497,9 km di corsa: sono questi alcuni dei dati del Giro d'Italia 2020 che prende il via sabato 3 ottobre con la cronometro da Monreale a Palermo per concludersi poi domenica 25 ottobre sempre con una cronometro da Cernusco sul Naviglio a Milano. Un percorso che si preannuncia molto selettivo come sempre accaduto, con gli scalatori che avranno molte occasioni per sopperire ad eventuali difficoltà nelle prove contro il tempo. Andiamo quindi ad analizzare l'insieme delle tre settimane di corsa per scoprire in quali frazioni potrà decidersi la lotta per la maglia rosa.

