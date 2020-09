Giornata Ue Fondazioni, delegazione Acri e Assifero da Mattarella (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Alla vigilia della celebrazione dell'ottava edizione della Giornata europea delle Fondazioni, che si terrà domani in tutto il continente, i Vertici di Acri e di Assifero sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Giornata europea delle Fondazioni, che si tiene ogni anno il 1° ottobre, è un'iniziativa lanciata da DAFNE (Donors and Foundations Networks in Europe), l'organizzazione che riunisce le associazioni di Fondazioni del continente, a cui in Italia aderiscono Acri, che associa le Fondazioni di origine bancaria, e Assifero, l'associazione che riunisce le Fondazioni ed enti filantropici. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Alla vigilia della celebrazione dell'ottava edizione dellaeuropea delle, che si terrà domani in tutto il continente, i Vertici die disono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio. Laeuropea delle, che si tiene ogni anno il 1° ottobre, è un'iniziativa lanciata da DAFNE (Donors and Foundations Networks in Europe), l'organizzazione che riunisce le associazioni didel continente, a cui in Italia aderiscono, che associa ledi origine bancaria, e, l'associazione che riunisce leed enti filantropici. La ...

ROMA (ITALPRESS) – Alla vigilia della celebrazione dell’ottava edizione della Giornata europea delle Fondazioni, che si terrà domani in tutto il continente, i Vertici di Acri e di Assifero sono stati ...

