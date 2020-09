Giorgia Palmas commossa: la sorpresa nel ritorno a casa emoziona (Di mercoledì 30 settembre 2020) Giorgia Palmas per il ritorno a casa insieme a Mia ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte di Filippo Magnin. Giorgia Palmas (Instagram screenshot)Insomma c’è poco da dire: Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono proprio al settimo cielo. La loro bimba è nata e adesso, insieme alla figlia dell’ex velina, Sofia, stanno costruendo una nuova famiglia. Come più volte ha dichiarato Magnini in diverse interviste, il suo sogno è sempre stato quello di costruirsi una famiglia e ora con la Palmas è riuscito a realizzare tutto questo. I due sono molto innamorati e prima del lockdown stavano anche progettando il loro matrimonio, ma a causa della pandemia e poi ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 settembre 2020)per ilinsieme a Mia ha ricevuto una bellissimada parte di Filippo Magnin.(Instagram screenshot)Insomma c’è poco da dire: Filippo Magnini esono proprio al settimo cielo. La loro bimba è nata e adesso, insieme alla figlia dell’ex velina, Sofia, stanno costruendo una nuova famiglia. Come più volte ha dichiarato Magnini in diverse interviste, il suo sogno è sempre stato quello di costruirsi una famiglia e ora con laè riuscito a realizzare tutto questo. I due sono molto innamorati e prima del lockdown stavano anche progettando il loro matrimonio, ma a causa della pandemia e poi ...

