Giocatori del Napoli sottoposti al tampone dopo partita con il Genoa: comunicato l’esito (Di mercoledì 30 settembre 2020) Buone notizie per il Napoli di Gattuso. Sono risultati negativi tutti i Giocatori del Napoli al primo giro di tamponi effettuato martedì, dopo la notizia della positività di 14 Giocatori del Genoa. La squadra con cui il Napoli ha giocato la partita domenica scorsa al San Napoli. Lo ha annunciato la società partenopea attraverso un … L'articolo Giocatori del Napoli sottoposti al tampone dopo partita con il Genoa: comunicato l’esito Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Buone notizie per ildi Gattuso. Sono risultati negativi tutti idelal primo giro di tamponi effettuato martedì,la notizia della positività di 14del. La squadra con cui ilha giocato ladomenica scorsa al San. Lo ha annunciato la società partenopea attraverso un … L'articolodelalcon ill’esito Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

ZZiliani : COVID GENOA. Non bastasse la normale preoccupazione, si aggiunge quella degli ultimi minuti trascorsi fra litigi, c… - SkyTG24 : Coronavirus, positivi 14 tesserati del Genoa. Coinvolti giocatori, staff e medici - AleAntinelli : 14 tesserati del #Genoa positivi al #COVID19 Tamponi a tappeto per i giocatori del Napoli. Il protocollo finora aveva funzionato. Finora. - discoradioIT : #calcio e #COVID19, tutti negativi i #tamponi sui giocatori del #Napoli - AvarelloValerio : RT @LeonettiFrank: No al rinvio delle partite del campionato italiano per il Covid-19: a ogni club basterà disporre di almeno 13 giocatori… -