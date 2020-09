Giada De Blanck difende sua madre e minaccia denunce, nel mirino anche Barbara D’Urso (FOTO) (Di mercoledì 30 settembre 2020) Giada De Blanck prende le difese della madre Patrizia Da un paio di settimane, ovvero da quando ha preso al via la quinta stagione del Grande Fratello Vip, molte trasmissioni Mediaset hanno messo in dubbio l’autenticità del titolo nobiliare di Patrizia De Blanck. Soprattutto nei programmi di Barbara D’Urso si è parlato molto della vicenda con testimonianze choc e anche dei documenti. Caso che ha fatto arrabbiare moltissimo la figlia della Contessa, ovvero Giada. Quest’ultima, infatti, nelle ultime ore ha risposto alle accuse avanzate alla madre. La contessina che anni fa ha partecipato all’Isola dei Famosi con la congiunta, lo ha fatto attraverso un lungo post su Instagram, minacciando ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 30 settembre 2020)Deprende le difese dellaPatrizia Da un paio di settimane, ovvero da quando ha preso al via la quinta stagione del Grande Fratello Vip, molte trasmissioni Mediaset hanno messo in dubbio l’autenticità del titolo nobiliare di Patrizia De. Soprattutto nei programmi diD’Urso si è parlato molto della vicenda con testimonianze choc edei documenti. Caso che ha fatto arrabbiare moltissimo la figlia della Contessa, ovvero. Quest’ultima, infatti, nelle ultime ore ha risposto alle accuse avanzate alla. La contessina che anni fa ha partecipato all’Isola dei Famosi con la congiunta, lo ha fatto attraverso un lungo post su Instagram,ndo ...

