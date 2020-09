GF Vip, scoop da Barbara d’Urso: la Gregoraci ha tradito Briatore? (Di mercoledì 30 settembre 2020) Elisabetta Gregiraci finisce nella bufera per lo scoop del settimanale Nuovo a proposito delle corna che avrebbe messo Briatore. Intanto lei, nella casa del Grande Fratello Vip, confida alla contessa Patrizia De Blanck che… Elisabetta Gregoraci nella bufera. Mentre lei si sta godendo l’avventura nella casa del Grande Fratello VIP e la sintonia e la complicità che si stanno via via intensificando con il coinquilino Pierpaolo Pretelli, affascinanteArticolo completo: GF Vip, scoop da Barbara d’Urso: la Gregoraci ha tradito Briatore? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 30 settembre 2020) Elisabetta Gregiraci finisce nella bufera per lodel settimanale Nuovo a proposito delle corna che avrebbe messo. Intanto lei, nella casa del Grande Fratello Vip, confida alla contessa Patrizia De Blanck che… Elisabettanella bufera. Mentre lei si sta godendo l’avventura nella casa del Grande Fratello VIP e la sintonia e la complicità che si stanno via via intensificando con il coinquilino Pierpaolo Pretelli, affascinanteArticolo completo: GF Vip,dad’Urso: laha? dal blog SoloDonna

notizieit : La Vento rientra al Grande Fratello: lo scoop - apavo75 : RT @radiosilvana: Giornalista per sentito dire, Francy ha perso il vero scoop del grande fratello vip. ?? @francescatotolo - infoitcultura : GF Vip, scoop su Patrizia De Blanck: sarebbe la nipote di Benito Mussolini - QuotidianPost : Grande Fratello Vip in crescita negli ascolti: scoop e rimproveri - Livia_DiGioia : RT @radiosilvana: Giornalista per sentito dire, Francy ha perso il vero scoop del grande fratello vip. ?? @francescatotolo -