GF Vip, Gregoraci confessa: ecco come sta Schumacher (Di mercoledì 30 settembre 2020) L'ex moglie di Briatore svela il segreto delle condizioni dell'ex pilota di Formula Uno Michael Shumacher: un segreto rimasto tale per volontà della famiglia per tutti questi anni Elisabetta Gregoraci ha provato a fare chiarezza su un segreto che ha gettato in tutti questi anni i fan nell'incertezza: "Michael non parla, ma comunica con gli occhi" L'incidente di Michael Schumacher: era il 2013 Domenica 29 dicembre 2013Articolo completo: dal blog SoloDonna

