GF VIP 5 | Massimiliano Morra e Adua Del Vesco hanno mentito? Una foto del fidanzato di lei li incastra

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 30 settembre 2020) La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta dando molta visibilità aDel. I due, sin dalle prime battute di reality, si sono scontrati in un duro faccia a faccia. Infatti erano fidanzati e si sono improvvisamente lasciati lasciando tante cose in sospeso. Col passare dei giorni nella casa sono emersi alcuni retroscena (anche terrificanti) cheavvicinato molto i due, ma pare proprio che la loro storia d’amore fosse finta. Grande Fratello Vip:finto? Per molto tempo si è parlato della storia d’amore traDelche, dopo essersi lasciati improvvisamente, si sono ...