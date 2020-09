Germania, rimbalzo vendite dettaglio ad agosto (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – Accelera il commercio al dettaglio in Germania ad agosto. Le vendite in termini reali hanno registrato un forte incremento del 3,1% su mese, dopo il -0,2% registrato il mese precedente (rivisto da un preliminare -0,9%). Il dato sorprende le attese degli analisti che erano per un incremento dello 0,4%. Secondo l’Ufficio Federale di Statistica tedesco (DESTATIS), inoltre, la variazione annua si attesta a +3,7% dal +5% di luglio (rivisto da un preliminare +4,4%), risultando sotto le attese che indicavano un +4,2%. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – Accelera il commercio alinad. Lein termini reali hanno registrato un forte incremento del 3,1% su mese, dopo il -0,2% registrato il mese precedente (rivisto da un preliminare -0,9%). Il dato sorprende le attese degli analisti che erano per un incremento dello 0,4%. Secondo l’Ufficio Federale di Statistica tedesco (DESTATIS), inoltre, la variazione annua si attesta a +3,7% dal +5% di luglio (rivisto da un preliminare +4,4%), risultando sotto le attese che indicavano un +4,2%.

Uno dei pochi Paesi in espansione se si osservano le contrazioni economiche degli altri come Stati Uniti e Germania in flessione di oltre ... il Pil italiano si contrarrà del 9% nel 2020 per ...

