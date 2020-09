Germania | Angela Merkel sconsiglia i viaggi in giro per l’Europa | ma l’Italia…

Leggi su yeslife

(Di mercoledì 30 settembre 2020)è torna sull’argomento Covid, che sta attanagliando l’Europa e il mondo intero. Il messaggio però riserva una sorpresa per l’Italia… Nota al mondo politico, come la Cancelliera federale tedesca,non lascia trasparire buoni propositi per il futuro della suae dell’Europa intera. Il Covid-19 ha avuto un’accelerata improvvisa e catastrofica … L'articoloinper l’Europa, ma l’Italia… proviene da YesLife.it.