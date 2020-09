Furto in diretta: sindaco di Ventimiglia derubato della giacca durante un’intervista [VIDEO] (Di mercoledì 30 settembre 2020) Gaetano Scullino, sindaco di Ventimiglia, intervistato da Primocanale, è stato derubato in diretta. Il primo cittadino del comune ligure stava giusto giusto parlando di sicurezza e di controlli anti Covid, quando si è accorto che qualcuno gli aveva rubato il giaccone che aveva da poco appoggiato su un panchina. Nessuno, né giornalista, né cameraman, né lo stesso sindaco ha visto nulla. Ladro e refurtiva sono ormai erano ormai ben lontani quando ci si è resi conto dell’accaduto. Scullino ha ora sporto denuncia e saranno le telecamere a svelare, forse, chi ha rubato la giacca. Furto in diretta: rubata la giacca al sindaco di Ventimiglia ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 30 settembre 2020) Gaetano Scullino,di, intervistato da Primocanale, è statoin. Il primo cittadino del comune ligure stava giusto giusto parlando di sicurezza e di controlli anti Covid, quando si è accorto che qualcuno gli aveva rubato il giaccone che aveva da poco appoggiato su un panchina. Nessuno, né giornalista, né cameraman, né lo stessoha visto nulla. Ladro e refurtiva sono ormai erano ormai ben lontani quando ci si è resi conto dell’accaduto. Scullino ha ora sporto denuncia e saranno le telecamere a svelare, forse, chi ha rubato lain: rubata laaldi...

