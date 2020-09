Francesco, un altro giovane infermiere che lascia l’Italia per la Germania: «Qui assunto e ben pagato anche se devi imparare il tedesco» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 30 settembre Per andare da Taurianova a Tubinga ci vogliono 17 ore e 32 minuti di auto, senza traffico. Bisogna attraversare tutta l’Italia, dalla provincia di Reggio Calabria fino a Cernobbio, sul lago di Como, poi tutta la Svizzera e alla fine rimangono da percorrere gli ultimi chilometri che arrivano fino a questa città da quasi 90mila vicino a Stoccarda. Non è un viaggio che si fa per vedere paesaggi o città d’arte. È un viaggio di lavoro, ed è il viaggio che Francesco Palermita ha deciso di percorrere per fare quello per cui ha studiato: l’infermiere. Un viaggio che sei mesi fa ha raccontato con un video su YouTube insieme ad altri infermieri, anche loro emigranti in Germania. Francesco ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 30 settembre Per andare da Taurianova a Tubinga ci vogliono 17 ore e 32 minuti di auto, senza traffico. Bisogna attraversare tutta l’Italia, dalla provincia di Reggio Calabria fino a Cernobbio, sul lago di Como, poi tutta la Svizzera e alla fine rimangono da percorrere gli ultimi chilometri che arrivano fino a questa città da quasi 90mila vicino a Stoccarda. Non è un viaggio che si fa per vedere paesaggi o città d’arte. È un viaggio di lavoro, ed è il viaggio chePalermita ha deciso di percorrere per fare quello per cui ha studiato: l’. Un viaggio che sei mesi fa ha raccontato con un video su YouTube insieme ad altri infermieri,loro emigranti in...

