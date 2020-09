Formiche in ospedale a Napoli: 17 indagati al San Paolo (Di mercoledì 30 settembre 2020) commenta La procura di Napoli ha iscritto 17 persone, tra manager e sanitari dell'ospedale San Paolo, nel registro degli indagati per omissioni di atti di ufficio e falso, nell'ambito delle indagini ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 settembre 2020) commenta La procura diha iscritto 17 persone, tra manager e sanitari dell'San, nel registro degliper omissioni di atti di ufficio e falso, nell'ambito delle indagini ...

MediasetTgcom24 : Formiche in ospedale a Napoli: 17 indagati al San Paolo #NAPOLI - gigiostars : RT @MediasetTgcom24: Formiche in ospedale a Napoli: 17 indagati al San Paolo #NAPOLI - sardanews : Formiche in ospedale, 17 indagati a Napoli - youfullwellness : #yourfullwellness Formiche in ospedale, 17 indagati al San Paolo di Napoli - corrmezzogiorno : #Napoli Formiche nei letti all’ospedale San Paolo: 17 avvisi di garanzia -