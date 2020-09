Fondi della Lega, falsa consulenza per Di Rubba. Il fiscalista Scillieri accusa il collega di essersi intascato 170mila euro (Di mercoledì 30 settembre 2020) Diceva che non dovevano infastidirlo altrimenti “se parlo io, è un bel casino”. Queste le parole dal sapore profetico pronunciate, senza sapere di essere intercettato, dal commercialista del Carroccio Michele Scillieri e finite negli atti dell’inchiesta sulla compravendita a prezzo gonfiato del capannone di Cormano, pagato con soldi pubblici dalla Lombardia film commission. Una promessa quella dell’uomo che si è trasformata in realtà nel corso dell’interrogatorio davanti ai pm, coordinati dal procuratore Francesco Greco, di 12 giorni fa e in cui avrebbe confermato l’esistenza di un contratto di consulenza e un’annessa fattura redatti ad hoc, quindi fittizi, per giustificare un passaggio di denaro da oltre 170mila euro da Andromeda, società ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Diceva che non dovevano infastidirlo altrimenti “se parlo io, è un bel casino”. Queste le parole dal sapore profetico pronunciate, senza sapere di essere intercettato, dal commercialista del Carroccio Michelee finite negli atti dell’inchiesta sulla compravendita a prezzo gonfiato del capannone di Cormano, pagato con soldi pubblici dalla Lombardia film commission. Una promessa quella dell’uomo che si è trasformata in realtà nel corso dell’interrogatorio davanti ai pm, coordinati dal procuratore Francesco Greco, di 12 giorni fa e in cui avrebbe confermato l’esistenza di un contratto die un’annessa fattura redatti ad hoc, quindi fittizi, per giustificare un passaggio di denaro da oltreda Andromeda, società ...

