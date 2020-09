Fondazione Barilla ed SDG: le città possono diventare centri della rivoluzione sostenibile per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU (Di mercoledì 30 settembre 2020) Entro il 2050 due persone su tre vivranno in insediamenti urbani e l’80% del cibo sarà consumato nelle città.1 Quello stesso cibo che è già oggi tra le principali fonti di emissioni urbane. Nel 2017, nelle maggiori città del mondo, le emissioni di gas serra dovute a produzione e consumo di cibo erano il 13% del totale di quelle generate a livello urbano e nel 2050, si stima potranno crescere fino a circa il 40%.2 In questo quadro, la pandemia da COVID-19 ha estremizzato la situazione, esponendo le fasce più vulnerabili della popolazione urbana a povertà e insicurezza alimentare e rendendo ancora più evidente la necessità di comprendere problematiche e bisogni degli insediamenti urbani in termini di produzione di cibo, distribuzione, trasporti e logistica. Il ruolo delle città (e delle ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 30 settembre 2020) Entro il 2050 due persone su tre vivranno in insediamenti urbani e l’80% del cibo sarà consumato nelle città.1 Quello stesso cibo che è già oggi tra le principali fonti di emissioni urbane. Nel 2017, nelle maggiori città del mondo, le emissioni di gas serra dovute a produzione e consumo di cibo erano il 13% del totale di quelle generate a livello urbano e nel 2050, si stima potranno crescere fino a circa il 40%.2 In questo quadro, la pandemia da COVID-19 ha estremizzato la situazione, esponendo le fasce più vulnerabilipopolazione urbana a povertà e insicurezza alimentare e rendendo ancora più evidente la necessità di comprendere problematiche e bisogni degli insediamenti urbani in termini di produzione di cibo, distribuzione, trasporti e logistica. Il ruolo delle città (e delle ...

foodaffairs_it : Sostenibilità. Da Fondazione Barilla ed SDG il decalogo per la sostenibilità alimentare delle città - INFOGRAFICHE… - TozziCristiana : RT @BarillaCFN: 'I prossimi 5 anni saranno decisivi per il cambiamento dei sistemi alimentari attraverso la sostenibilità.” Guarda il con… - caneparialex : RT @BarillaCFN: 'I prossimi 5 anni saranno decisivi per il cambiamento dei sistemi alimentari attraverso la sostenibilità.” Guarda il con… - BarillaCFN : 'I prossimi 5 anni saranno decisivi per il cambiamento dei sistemi alimentari attraverso la sostenibilità.” Guard… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Barilla Fondazione Barilla: “Aziende agri-food e finanza insieme per sistemi alimentari più sostenibili” Meteo Web FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE ASVIS

Il messaggio sarà lanciato a livello globale a tutte le città, a margine dell’evento dal titolo: “Cibo e città: come accelerare un futuro sostenibile?” Oggi circa il 55% della popolazione mondiale viv ...

Sostenibilità, Guido Barilla: i prossimi 5 anni saranno decisivi

Milano, 23 set. (askanews) – “I prossimi cinque anni saranno decisivi per coinvolgere il maggior numero possibile di produttori e distributori”. Le parole di Guido Barilla, presidente del gruppo alime ...

Il messaggio sarà lanciato a livello globale a tutte le città, a margine dell’evento dal titolo: “Cibo e città: come accelerare un futuro sostenibile?” Oggi circa il 55% della popolazione mondiale viv ...Milano, 23 set. (askanews) – “I prossimi cinque anni saranno decisivi per coinvolgere il maggior numero possibile di produttori e distributori”. Le parole di Guido Barilla, presidente del gruppo alime ...