Flavia Vento torna al GF Vip con i suoi cani? Alfonso Signorini risponde e annuncia nuovi concorrenti

Flavia Vento rientrerà o no nella Casa del GF Vip, magari proprio insieme ai suoi 7 cani? E' questa la domanda ricorrente di molti appassionati del reality, dopo l'uscita fulminea della Vento a distanza di 24 ore dal suo ingresso. La showgirl, una volta in studio, aveva poi detto di essersi pentita e di essere...

